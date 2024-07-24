"الدمام والأحساء" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة 48 ْمئوية و"السودة" الأدنى

وتوقّع المركز -بمشيئة الله تعالى-، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق: المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الباحة، عسير، نجران، كذلك على أجزاءٍ من منطقة الرياض؛ تصل إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان.. في حين لاتزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن السُّحب الرعديّة المُمطرة على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: الباحة، عسير، جازان.