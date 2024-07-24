"الدمام والأحساء" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة 48 ْمئوية و"السودة" الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأربعاء.
وأوضح المركز، أن الدمام والأحساء سجّلتا أعلى درجة حرارة 48 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 14 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 46 درجة في الخرج وحفر الباطن والصمان، و45 ْمئوية في الرياض والدهناء.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ14 درجة، تليها أبها والباحة 19 درجة، والطائف 23 ْمئوية، وطريف والقريات 24 درجة.
وتوقّع المركز -بمشيئة الله تعالى-، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق: المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الباحة، عسير، نجران، كذلك على أجزاءٍ من منطقة الرياض؛ تصل إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان.. في حين لاتزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن السُّحب الرعديّة المُمطرة على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: الباحة، عسير، جازان.