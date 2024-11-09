غداً.. "جامعة أم القرى" تستقبل طلبات التقديم على دبلوم الفندقة والضيافة لذوي الإعاقة

وأوضحت الجامعة؛ أن تقديم الطلب ستتم إتاحته للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1446هـ، للطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية بالبرنامج التربوي التأهيلي للتربية الفكرية؛ مبينة ضوابط وشروط التقديم التي تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من أم سعودية، أو أم الأبناء السعوديين، وحاصلاً على شهادة الثانوية في البرنامج التأهيلي للتربية الفكرية بعد المرحلة المتوسطة، وأن يكون المتقدم قابلاً للتعليم ومن فئة ذوي الإعاقة الفكرية أو اضطراب طيف التوحّد، ومن ضمن الفئة العمرية المحدّدة ما بين (18 – 26) عاماً.