صلاة وتضرع وقرآن.. شاهد أجواء روحانية ينعم بها الحجاج في الحرم

ورصدت عدسة "واس" بمكة المكرمة، الأجواء الروحانية، التي ينعم بها حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، وما يعيشونه من أمن وأمان في ظل ما وفّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من خدمات، وما جنّدته من إمكانات من أجل راحتهم وطمأنينتهم وأداء مناسكهم.