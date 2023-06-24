صلاة وتضرع وقرآن.. شاهد أجواء روحانية ينعم بها الحجاج في الحرم

يكتظ المسجد الحرام هذه الأيام بحجاج بيت الله الحرام، الذين جاؤوا من كل فج عميق ليؤدوا فريضة الحج، وسط استنفار من جميع الجهات الحكومية والأهلية المتعلقة بخدمة ضيوف الرحمن التي سخّرت إمكاناتها الآلية والبشرية لخدمتهم حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.
ورصدت عدسة "واس" بمكة المكرمة، الأجواء الروحانية، التي ينعم بها حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، وما يعيشونه من أمن وأمان في ظل ما وفّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من خدمات، وما جنّدته من إمكانات من أجل راحتهم وطمأنينتهم وأداء مناسكهم.
كما وثّقت مشاهد لحجاج بيت الله في صحن المطاف وساحات وأروقة المسجد الحرام؛ إذ يحرصون في هذه الأيام المباركة على استثمارها في الصلاة والدعاء وقراءة القرآن الكريم، طلبًا للمغفرة من الله عز وجل.