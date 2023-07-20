أبهرت العالم.. ماذا قالت الصغيرة "جود" عن وصافتها للحساب الذهني؟ ولمن أهدته؟

وفي التفاصيل، التقت وكالة الأنباء السعودية الطالبة "جود" ذات الاثنى عشر ربيعاً؛ حيث أعربت بألق الطفولة وبشاشته ووهج الإبداع عن فخرها واعتزازها بكونها من بنات هذا الوطن الشامخ ولتمثيلها طلاب وطالبات المملكة في المسابقة، وأهدت ما حققته من إنجاز لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مرجعة تفوقها وتنمية موهبتها في الرياضيات إلى الاهتمام الخاص داخل الأسرة والمدرسة.