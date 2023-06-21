"سدايا" تستكمل جهودها التقنية لتسهيل إجراءات دخول الحجاج عبر 15 منفذًا جويًا وبحريًا وبريًا

ويُقدم فريق "سدايا" خدماته خلال موسم الحج في كلٍ من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ميناء جدة الإسلامي، مطار الطائف، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، الربع الخالي، البطحاء، سلوى، الرقعي، جسر الملك فهد، مطار الملك فهد بالمنطقة الشرقية، حالة عمار، ميناء نيوم في منطقة تبوك، جديدة عرعر في منطقة الحدود الشمالية، الحديثة بمنطقة الجوف، الوديعة بمنطقة نجران.