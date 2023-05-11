ضبط 10 مقيمين لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في المدينة المنورة

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط 7 آليات تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 4 مقيمين من الجنسية اليمنية، و3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية.. وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.