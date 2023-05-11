محليات

ضبط 10 مقيمين لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في المدينة المنورة

الأمن البيئي يدعو للإبلاغ عن أي حالات تُمثل اعتداءً على الحياة الفطرية
ضبط 10 مقيمين لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في المدينة المنورة
واس
واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 10 مقيمين مخالفين لنظام البيئة؛ لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط 7 آليات تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 4 مقيمين من الجنسية اليمنية، و3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية.. وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تُمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام: (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي
منطقة المدينة المنورة

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