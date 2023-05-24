ضبط 20 مواطنًا لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين في الأنشطة التجارية بالرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 20 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من 21 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين المستخدمين في الأنشطة التجارية، في منطقة الرياض.