القيادة تهنئ رئيس وزراء جمهورية لاتفيا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد كريسـيانيس كارينس؛ رئيس وزراء جمهورية لاتفيا، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.