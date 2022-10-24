مفتي المملكة لمن ابتُليَ بكثرة الحلف بالطلاق: احفظوا ألسنتكم ولا تستهينوا

وحث مفتي عام المملكة من ابتُلي بكثرة الحلف بالطلاق والتهديد به أن يحفظ لسانه؛ لأن الإكثار من الحلف بالطلاق خطر، وهو يفضي إلى وقوع الطلاق، وينبغي للمؤمن أن يتثبت في الأمور، ويحرص على حفظ اللسان عن كل ما لا ينبغي، ومن ذلك الطلاق، فلا ينبغي له أن يطلّق إلا عن بصيرة وبعد نظر وعن عناية، فإذا ظهرت المصلحة والفائدة في الطلاق؛ طلق طلقة واحدة فقط، لا زيادة؛ لأن هذا هو طلاق السنة؛ لأنه قد يندم، فيراجع زوجته والحمد لله.