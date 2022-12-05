إطلاق حاضنة "كون" لتنمية القدرات في مجال الطهي عبر برامج متكاملة

وحددت هيئة فنون الطهي شروطًا يجب توفرها فيمن يرغب في المشاركة في الحاضنة، من أهمها: أن يكون سعوديًّا، ومقيمًا في المملكة، وألا يقل عمره عن 21 عامًا، وشغوفًا بقطاع فنون الطهي، بالإضافة إلى التفرغ التام لحضور البرنامج كاملًا، ويملك وصفة أو منتجًا مبتكرًا في فنون الطهي المحلية والعالمية.