إطلاق حاضنة "كون" لتنمية القدرات في مجال الطهي عبر برامج متكاملة

أعلنت هيئة فنون الطهي اليوم، إطلاق حاضنة فنون الطهي "كون"، التي ستعمل على تنمية القدرات في مجال الطهي عبر برامج متكاملة تقدم الدعم للطهاة المبتكرين والموهوبين، ورواد الأعمال الممارسين في قطاع المأكولات والمشروبات.
؟ويمكن للراغبين بالمشاركة في الحاضنة، زيارة المنصة الإلكترونية على الرابط: https://engage.moc.gov.sa/kawn/
وتتضمن الحاضنة ثلاثة برامج رئيسية؛ أولها "حاضنة كون لفنون الطهي" والمشتملة على 6 دورات يتم تكرارها على التوالي، وتنطلق كل دورة بمسابقة افتراضية (عن بُعد) لمدة ثلاثة أيام، وتستهدف كل مسابقة منها 50 مشاركًا بحيث يتم تأهيل 20 مشروعًا لمرحلة الحاضنة التي ستقام حضوريًّا، وتستمر لمدة 6 أشهر، وتُختتم الدورات التدريبية بتخريج 120 مشروعًا تم احتضانه.
ويمتد البرنامج الثاني "تحدي الطهي" لخمس ساعات حضوريًّا، ويستهدف 8 طهاة في كل تحدٍّ؛ على أن يتكرر مرتين سنويًّا؛ بحيث يمنحهم فرصة تشغيل مساحة المطعم ضمن الحاضنة لمدة أسبوع بدون رسوم، واختبار ردود فعل الجمهور لأطباقهم المبتكرة.
وفي البرنامج الثالث "مختبر كون"، وهو برنامج تدريبي مكثف على مدى 5 أيام يتخللها تعليم وتطبيق لأساسيات بناء وتطوير المشاريع التجارية في قطاع المأكولات والمشروبات، وإتاحة الوصول بعدها إلى المطبخ التجريبي في "حاضنة كون" بحيث يتم صناعة واختبار الوصفات، وتحديد أنسب التقنيات؛ لإنتاجها بكميات تجارية، وتلقي النصح والإرشاد على أيدي خبراء في فنون الطهي السعودي والعالمي، ويستهدف البرنامج 8 طهاة، ويقام مرتين في السنة.
وحددت هيئة فنون الطهي شروطًا يجب توفرها فيمن يرغب في المشاركة في الحاضنة، من أهمها: أن يكون سعوديًّا، ومقيمًا في المملكة، وألا يقل عمره عن 21 عامًا، وشغوفًا بقطاع فنون الطهي، بالإضافة إلى التفرغ التام لحضور البرنامج كاملًا، ويملك وصفة أو منتجًا مبتكرًا في فنون الطهي المحلية والعالمية.
وتهدف الهيئة من حاضنة فنون الطهي "كون"، إلى رفع المعايير في قطاع فنون الطهي عبر تطوير شركات ناشئة بمفاهيم مبتكرة، وتوفير بيئة ريادية سعودية داعمة للابتكار في هذا القطاع، إلى جانب تمكين وتطوير رائدات ورواد الأعمال في مجال الطهي، وكذلك تعزيز حضور المملكة كوجهة أولى في عالم التذوق الفريد في العالم.