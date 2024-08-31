انطلاق موسم صيد "الربيان" غدًا في البحر الأحمر بجازان

عبدالرحمن السلماني- سبق- جازان: ينطلق موسم صيد الربيان بالبحر الأحمر بمنطقة جازان، غدًا الأحد، الأول من سبتمبر، لمدة سبعة أشهر حتى نهاية مارس 2025م، بأسطول كبير يتجاوز 120 قارب صيد.
وقال مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بمنطقة جازان المهندس مهند بن عبدالعزيز خواجي، لـ"سبق": إن خدمات الصيادين بالمركز قد أكملت كل الاستعدادات بتقديم الدعم الكامل للصيادين، عبر إنهاء جميع الإجراءات التي تُمَكنهم من الانطلاق مع بداية الموسم بكل يسر وسهولة.
وأضاف "خواجي": "تمثل أوجه الدعم التي تقدم من قِبَل المركز في منحهم التأييدات اللازمة لاستخراج رخص عمالة الصيد، وتعديل وسائل الصيد، والتنسيق مع شركة الخدمات الزراعية لإنهاء كل إصدارات الرخص الموسمية لصيد الربيان، وكذلك تسهيل عمليات الإبحار مع الساعات الأولى لبداية الموسم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة".
وتابع "خواجي": "إن تحديد موسم خاص لصيد الربيان، ضمان لاستدامة وتوفر المنتج بشكل دائم، كذلك يعد موسم صيد الربيان إحدى الميزات الكبيرة التي تتمتع بها منطقة جازان، وتسهم من خلالها في تحقيق الاكتفاء الغذائي من المنتجات البحرية المحلية ذات القيمة الغذائية العالية، لتواكب تطلعات رؤية المملكة الطموحة 2030".
كما أكد مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة، على الصيادين، الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، واستخدام وسائل الصيد النظامية التي تسهم في حماية المخزون وتنميته تنمية مستدامة للأجيال القادمة، ومشددًا في ذات السياق على أنه مَن لم يمتثل للأنظمة سيكون عرضة للجزاء.