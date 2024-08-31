انطلاق موسم صيد "الربيان" غدًا في البحر الأحمر بجازان

كما أكد مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة، على الصيادين، الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، واستخدام وسائل الصيد النظامية التي تسهم في حماية المخزون وتنميته تنمية مستدامة للأجيال القادمة، ومشددًا في ذات السياق على أنه مَن لم يمتثل للأنظمة سيكون عرضة للجزاء.