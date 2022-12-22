الرياض.. انطلاق "تجارب أداء" الموسم الأول من برنامج المواهب "سعودي آيدول"

انطلقت من الرياض الموسم الأول من برنامج "سعودي آيدول" على MBC1 و"MBC العراق". وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للترفيه و"مجموعة MBC"
وتحلم مواهب متميزة، بالنجومية والشهرة، وتسعى إلى تحقيق لقب محبوب السعودية، تقف على المسرح أمام أربعة من النجوم أعضاء لجنة التحكيم أصيل أبو بكر، أحلام، أصالة، وماجد المهندس. تخوض هذه المواهب الغنائية اختبارها الأول، وعلى كل منها الحصول على 3 أصوات نعم.. نعم من اللجنة من أصل 4 للتأهل إلى المرحلة التالية، والهدف اختيار مشتركين من ذوي الموهبة الشاملة، أي أن يمتلكوا مقوّمات الفنان الشامل من صوت، وشكل، وحضور، وإحساس.
ويفتتح البرنامج بتجارب الأداء في أسبوعين متتاليين، الثلاثاء والأربعاء 20 و21، 27 و28 ديسمبر 2022، لتكتمل المرحلة الأولى، ثم تبدأ المرحلة الثانية "تحدي المجموعات"، ضمن حلقة واحدة تعرض الأربعاء 4 يناير 2023، قبل أن يقف المشتركون المتأهلون في حلقة "المرور الأخير" في 11 يناير 2023، بعدها تنطلق العروض المباشرة في 18 يناير 23، وتكمل بعدها التصفيات ربع النهائية ونصف النهائية، وصولاً إلى تتويج فائز واحد باللقب في ختام الموسم الأول من "سعودي آيدول".
ويشارك في تقديم البرنامج راجح الحارثي وسارة مراد، وقد تولّى المدرّبون الموسيقيون محمد أبو دلّة، يزيد الخالد، ووديع أبي رعد تدريب المشاركين ومتابعتهم موسيقياً خلال تجارب الأداء الأولى، وبعيد انتقال المتأهلين للوقوف أمام لجنة التحكيم.
ويبدأ عند انطلاق العروض المباشرة، عرض حلقات "سعودي آيدول إكسترا" لتغوص في كواليس البرنامج وتحضيرات المشتركين للحفلات، ومتابعة المدرّبين والنجوم لهم عن كثب وصولاً إلى فوز أحدهم باللقب.
ومع انطلاقة البرنامج، غصّ المكان بأعداد وفيرة من المشتركين، وصلوا من مختلف مناطق المملكة ومدنها، على أمل أن يحصلوا على فرصة الغناء أمام لجنة التحكيم.
وضمن الحلقتين الأولى والثانية من "تجارب الأداء"، مرّ أمام اللجنة مجموعة كبيرة من المشتركين الذين استطاع بعضهم اجتياز الاختبار الأول بنجاح من خلال حصوله على 3 نعم من اللجنة أو 4، وخطا بالتالي خطوة نحو تحقيق حلمه، بينما لم يتمكن البعض الآخر من هذا الأمر، إذ خرج من البرنامج وانتهت مسيرته قبل أن تبدأ، بعدما أدى أول أغنية له أمام اللجنة.
وتُعرض تجارب الأداء من "سعودي آيدول"، الثلاثاء والأربعاء 20 و21، و27 و28 ديسمبر عند الساعة 21:30 بتوقيت السعودية على MBC1 الساعة 23:00 بتوقيت العراق على "MBC العراق"، فيما تُعرض مرحلة "تحدي المجموعات" الثانية من برنامج "سعودي آيدول" في 4 يناير، كما تُعرض حلقة "المرور الأخير" من برنامج "سعودي آيدول" في 11 يناير، فيما تنطلق العروض المباشرة من برنامج "سعودي آيدول"، يوم الأربعاء 18 يناير، على أن يبدأ عرض برنامج "سعودي آيدول إكسترا"، يوم السبت 21 يناير.