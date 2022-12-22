الرياض.. انطلاق "تجارب أداء" الموسم الأول من برنامج المواهب "سعودي آيدول"

وتحلم مواهب متميزة، بالنجومية والشهرة، وتسعى إلى تحقيق لقب محبوب السعودية، تقف على المسرح أمام أربعة من النجوم أعضاء لجنة التحكيم أصيل أبو بكر، أحلام، أصالة، وماجد المهندس. تخوض هذه المواهب الغنائية اختبارها الأول، وعلى كل منها الحصول على 3 أصوات نعم.. نعم من اللجنة من أصل 4 للتأهل إلى المرحلة التالية، والهدف اختيار مشتركين من ذوي الموهبة الشاملة، أي أن يمتلكوا مقوّمات الفنان الشامل من صوت، وشكل، وحضور، وإحساس.