وزارة الحج تنظم ملتقى أعمال صناع الإبداع السنوي بجدة

وقالت مدير عام الإبداع والابتكار بوزارة الحج والعمرة مريم قطب: نحتفل اليوم، بتخريج عشر شركات ناشئة تم احتضانها مسرعة الأعمال بالشراكة مع البنك الأهلي السعودي، وكذلك عشرة سفراء إبداع بمشروعات إبداعية تناولت عشرة تحديات في منظومة الحج والعمرة.