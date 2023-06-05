وزارة الحج تنظم ملتقى أعمال صناع الإبداع السنوي بجدة

انطلقت، اليوم الاثنين، في جدة، أعمال ملتقى صناع الإبداع السنوي، والذي تنظمه وزارة الحج والعمرة، برعاية وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة.
ويأتي هذا اللقاء انطلاقًا من دور وزارة الحج والعمرة في دعم وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال بين منسوبيها وقطاعات الحج والعمرة، ورفع مستوى التنافسية بين شركات الحج والعمرة في تقديم الخدمات والمنتجات لضيوف الرحمن.
وتنظم الوزارة حفلاً سنويًا تكرم فيه المشاركين المتميزين والمبدعين في برامج مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال.
جاء ذلك بحضور ممثلين من وزارة الحج والعمرة والجهات ذات العلاقة بمنظومة الحج والعمرة والجهات الداعمة والمشاركة في برامج المركز.
وقالت مدير عام الإبداع والابتكار بوزارة الحج والعمرة مريم قطب: نحتفل اليوم، بتخريج عشر شركات ناشئة تم احتضانها مسرعة الأعمال بالشراكة مع البنك الأهلي السعودي، وكذلك عشرة سفراء إبداع بمشروعات إبداعية تناولت عشرة تحديات في منظومة الحج والعمرة.
كما أجرى وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، يرافقه نائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط، بجولة على مقار هذه الشركات واستمع إلى شرح مفصل عنها.