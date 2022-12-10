الحرارة الأقل هذا الموسم بالرياض.. 10 درجات مئوية في الفجر والليلة!

يُشير آخر مخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية الخاصة بتوقعات الطقس ودرجات الحرارة بتأثر مدينة الرياض، يوم وليل السبت /الأحد، بكتلة هوائية تعد الأقل حرارة منذ بداية الموسم؛ حيث تشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم السبت لن تتجاوز الـ 17 درجة مئوية.
أما في ساعات الليل فيُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكلٍ إضافي لتصبح حول الـ 10 درجات مئوية؛ ما يعني أن الطقس سيكون بارداً بوجهٍ عام هذه الليلة وفجر وصباح الأحد.
وحول فرص الأمطار فتشير التوقعات، وفق موقع "طقس العرب"، بتراجعها بشكلٍ تدريجي لتتحوّل الأجواء إلى مستقرة بشكلٍ عام مع ساعات مساء اليوم السبت، بمشيئة الله.