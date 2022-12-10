الحرارة الأقل هذا الموسم بالرياض.. 10 درجات مئوية في الفجر والليلة!

يُشير آخر مخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية الخاصة بتوقعات الطقس ودرجات الحرارة بتأثر مدينة الرياض، يوم وليل السبت /الأحد، بكتلة هوائية تعد الأقل حرارة منذ بداية الموسم؛ حيث تشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم السبت لن تتجاوز الـ 17 درجة مئوية.