"إغاثي الملك سلمان" يدشن "نبض السعودية 2" لأمراض وجراحات القلب في المكلا

دشّن مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برنامجَ نبض السعودية التطوعي الثاني لأمراض وجراحات القلب بمدينة المكلا في محافظة حضرموت، الذي يستمرّ خلال الفترة من 6 حتى 13 مايو 2023م.
وأجرى الفريقُ الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة، 4 عمليات قلب مفتوح للأطفال، و9 عمليات قسطرة علاجية، وعملية قسطرة تشخيصية؛ تكلّلت جميعها بالنجاح ولله الحمد.
ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
من ناحية أخرى، سلّم مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، هديةَ المملكة العربية السعودية لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية المتضمّنة 50 طنًّا من التمور.
وقام بتسليمها نيابة عن المركز؛ سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، لرئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي، بحضور فريق من المركز، وذلك في مقر السفارة بالجزائر العاصمة.
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
كما دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج الطبي التطوعي السابع والثامن عشر في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، بمشاركة 40 متطوعًا بمختلف التخصصات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والاتحاد السعودي لكرة القدم.
وشهدت الحملةُ تقديمَ دورات في صناعة الفخار وصيانة الهواتف، ودورات متعددة في المجال المهني والتدريب، ودورات في الاستشارة النفسية والرسم، وتدريب مدربي لعبة كرة القدم، بالإضافة للدورات الطبية المساندة، ودورات في الخدمات الطبية بتخصصات: طب الأطفال، والأمراض الجلدية، والعظام والعلاج الطبيعي، والطوارئ والإسعاف.
وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج التطوعية التي ينظّمها مركز الملك سلمان للإغاثة إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعدّ أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.
إلى ذلك، وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 500 سلّة غذائية للأسر المتضرّرة من الفيضانات في مديرية تولك بولاية غور في أفغانستان، استفاد منها 500 أسرة بواقع 3.000 فرد.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدّمها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المتضرّرين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان.