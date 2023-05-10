"إغاثي الملك سلمان" يدشن "نبض السعودية 2" لأمراض وجراحات القلب في المكلا

وشهدت الحملةُ تقديمَ دورات في صناعة الفخار وصيانة الهواتف، ودورات متعددة في المجال المهني والتدريب، ودورات في الاستشارة النفسية والرسم، وتدريب مدربي لعبة كرة القدم، بالإضافة للدورات الطبية المساندة، ودورات في الخدمات الطبية بتخصصات: طب الأطفال، والأمراض الجلدية، والعظام والعلاج الطبيعي، والطوارئ والإسعاف.