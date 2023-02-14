بعد فيديو ضرب طالب.. "آل شرمة": الضرب يحول المدرسة إلى بيئة مكروهة وطاردة للطلاب

وفي المقابل يطرح الكاتب أدوات تربوية بديلة، ويقول: "مع التسليم بأن المعلم يقوم برسالة سامية، وهو شخص له مكانته الخاصة وتقديره وينبغي على الجميع التعامل معه بمنتهى الاحترام والتبجيل لأنه يسهم في تربية النشء وصنع الأجيال؛ فإن هناك أدوات تربوية يمكن للمعلم وبقية العاملين في الحقل التعليمي أن يحصلوا بها على حقوقهم كاملة ويمنعوا التجاوز والتطاول عليهم.. ولأن ظاهرة العنف موجودة أصلًا في مدارسنا، والوزارة تبذل جهودًا كبيرة لمحاربتها والقضاء عليها، فإن قيام المعلمين بضرب الطلاب ينسف كل هذه الجهود ويجعلها بدون معنى، فإذا كان المعلم الذي كاد أن يكون رسولًا يلجأ لأخذ حقّه بيده وعبر الضرب المبرح بحق طالب صغير بلا حول ولا قوة، فما بالك ببقية الطلاب؟!.. كذلك، فإننا نُركِّز في المملكة على ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وسط أفراد المجتمع، وقامت الجهات المختصة بتضمينها في المقررات الدراسية، فإن الواجب يفرض على المعلمين، باعتبارهم رأس الرمح في العملية التربوية، أن يكونوا قدوة لغيرهم، وأن يسهموا في استكمال هذه الجهود".