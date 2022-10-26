نجاح لافت لجراحات تقويم العمود الفقري "الجنف" بمستشفى سليمان الحبيب بالقصيم

واستطرد د.خليفة، أن النجاحات الطبية اللافتة التي حققها المستشفى في عمليات تقويم العمود الفقري، هي تأكيد على الإمكانيات الكبيرة التي يحظى بها المستشفى؛ كغرف العمليات الخاصة المجهزة، وأجهزة مراقبة الأعصاب، والإسناد النوعي المميز من تخصصات أخرى كالعناية المركزة والتخدير والعلاج الطبيعي ما بعد العملية.. ويتخلص المرضى من كل الأعراض؛ حتى الحالات الحادة التي كانت تعاني من ضيق النفس تعافت، وجميعهم غادروا المستشفى خلال أسبوع من العملية، وعادوا لممارسة حياتهم الطبيعية ببدن سليم، كما أن بعض المرضى الذين تأثروا نفسيًّا؛ خاصة أولئك الذين تغير مظهرهم الخارجي بسبب تبدلاتٍ كعدم تساوي الكتفين أو الوركين أو بروز الأضلاع، تخلصوا من أحمال نفسية ثقيلة كالخجل والاكتئاب وأقبلوا على الحياة براحة نفسية كبيرة، مدفوعين بزوال الأعراض وتحسن مظهرهم الخارجي.