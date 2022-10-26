نجاح لافت لجراحات تقويم العمود الفقري "الجنف" بمستشفى سليمان الحبيب بالقصيم

أجرى قسم جراحة العمود الفقري بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، عدة عمليات ناجحة، لتقويم العمود الفقري وتثبيت ودمج الفقرات، لعدد من المرضى المصابين بالجنف (انحناء جانبي للعمود الفقري)، وأنهت هذه العمليات معاناة المرضى مع أعراض ومضاعفات المرض التي تتسم بالحدة والتنوع؛ الأمر الذي جعل المستشفى قبلة للباحثين عن العلاج من خارج المملكة ومن بعض مناطقها.
وقال د.صلاح الدين خليفة استشاري جراحة العمود الفقري بالمستشفى: إن معظم الحالات التي تمت معالجتها تراوحت درجة الانحراف فيها ما بين "45 إلى 85" درجة، وعانى معظمهم من أعراض كبروز الظهر وعدم تساوي الكتفين، والخصر وبروز أحد الوركين وجانب من القفص الصدري، وواجهوا أيضًا صعوبة في ممارسة الحياة الطبيعة؛ أما الأشخاص الذين عانوا من حالات انحراف حادة، فقد واجهوا مشاكل في التنفس، نتيجة تقليل انحناء العمود الفقري الشديد من مقدار المساحة داخل القفص الصدري، بدرجة جعلت من الصعب على الرئتين العمل بطريقة صحيحة.
وأضاف د.خليفة أن قسم جراحة العمود الفقري يقدم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة لكل الفئات العمرية، وحلولًا مبتكرة تعتمد على التقنيات الطبية المتطورة، مع تقديم برامج شاملة تبدأ بالتشخيص الدقيق والعلاج الفعال، وتنتهي بالتأهيل الطبي في مركز العلاج الطبيعي، ويعمل بالقسم عدد من أمهر جراحي العمود الفقري يقدمون نتاج خبراتهم الطويلة في أفضل المستشفيات الغربية، للباحثين عن علاج حالات، كالانزلاق الغضروفي، وكسور العمود الفقري، والتشوهات الخلقية "الجنف"، التي تحتاج إلى الكثير التجهيزات الطبية المتقدمة، لحساسية عمليات العمود الفقري، التي تتطلب الدقة والحذر الشديد وخبرة ومهارة عالية؛ لأن التدخل الجراحي يكون قريبًا من النخاع الشوكي.
واستطرد د.خليفة، أن النجاحات الطبية اللافتة التي حققها المستشفى في عمليات تقويم العمود الفقري، هي تأكيد على الإمكانيات الكبيرة التي يحظى بها المستشفى؛ كغرف العمليات الخاصة المجهزة، وأجهزة مراقبة الأعصاب، والإسناد النوعي المميز من تخصصات أخرى كالعناية المركزة والتخدير والعلاج الطبيعي ما بعد العملية.. ويتخلص المرضى من كل الأعراض؛ حتى الحالات الحادة التي كانت تعاني من ضيق النفس تعافت، وجميعهم غادروا المستشفى خلال أسبوع من العملية، وعادوا لممارسة حياتهم الطبيعية ببدن سليم، كما أن بعض المرضى الذين تأثروا نفسيًّا؛ خاصة أولئك الذين تغير مظهرهم الخارجي بسبب تبدلاتٍ كعدم تساوي الكتفين أو الوركين أو بروز الأضلاع، تخلصوا من أحمال نفسية ثقيلة كالخجل والاكتئاب وأقبلوا على الحياة براحة نفسية كبيرة، مدفوعين بزوال الأعراض وتحسن مظهرهم الخارجي.
وبيّن د.خليفة أن العوامل التي تسبب أكثر أنواع الجنف "انحراف العمود الفقري" شيوعًا، غير معروفة حتى الآن؛ لكن يبدو أنه ينطوي على أسباب وراثية، لكن قد تحدث الأنواع الأقل شيوعًا من الجنف بسبب حالات عصبية عضلية معينة مثل الشلل الدماغي أو الضمور العضلي "الحثل"، ومشكلات منذ الولادة تؤثر على تطور عظام العمود الفقري، والخضوع لجراحة سابقة في جدار الصدر أثناء الطفولة المبكرة، وتعرض العمود الفقري للإصابة أو العدوى، وغيرها من الأسباب.
يُذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يضم أفضل الكوادر الطبية المؤهلة تأهيلًا علميًّا عاليًا وذوي خبرات عملية كبيرة، بالإضافة إلى تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية؛ مما أهّله لتحقيق العديد من النجاحات الطبية اللافتة؛ إذ إنه حاصل على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، إضافة إلى اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP.