3 إصابات خطيرة في حادث سير بـ"مندق الباحة"

وناشدت جميع المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية، والالتزام بقواعد السلامة المرورية؛ للحفاظ على سلامتهم من الحوادث لا قدر الله، وخاصة عند هطول الأمطار الغزيرة والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة وتجمعات الأمطار؛ للحفاظ على سلامتهم، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفِرَق الإسعافية عند مباشرتها الحالات الإسعافية؛ لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية على أكمل وجه لمحتاجيها، متمنين للجميع دوام الصحة والسلامة.