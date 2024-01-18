3 إصابات خطيرة في حادث سير بـ"مندق الباحة"

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات وُصفت بالخطيرة في حادث تصادم بمحافظة المندق بالباحة.
تفصيلاً ورد بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر في تمام الساعة 7:06 صباح اليوم الخميس يفيد بوجود حادث تصادم وذلك بمحافظة المندق تحديداً "رسبا".
وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين وأيضاً القائد الميداني، وعند وصول الفرقة الإسعافية لموقع الحادث تبين وجود ثلاث إصابات تم التعامل معها إسعافياً حسب البروتوكول الإسعافي المتبع وكانت إصاباتهم خطيرة.
وتم نقل جميع الإصابات إلى مستشفى المندق.
ووفق الهلال الأحمر، تمت الاستجابة من الفــرق الإسعافية في خلال 13 دقيقة من ورود البلاغ لوصول الفرق الإسعافية بالموقع وإدارتها للعملية الإسعافية.
وشددت الهيئة على سرعة الاتصال برقم البلاغات 997 أو تطبيقي أسعفني وتوكلنا في حال وقوع أي حالة إسعافية، والابتعاد عن التجمهر، وإفساح المجال لرجال الهلال الأحمر.
وناشدت جميع المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية، والالتزام بقواعد السلامة المرورية؛ للحفاظ على سلامتهم من الحوادث لا قدر الله، وخاصة عند هطول الأمطار الغزيرة والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة وتجمعات الأمطار؛ للحفاظ على سلامتهم، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفِرَق الإسعافية عند مباشرتها الحالات الإسعافية؛ لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية على أكمل وجه لمحتاجيها، متمنين للجميع دوام الصحة والسلامة.