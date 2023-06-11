أرقام من مخصّص "حساب المواطن" المودع اليوم.. 3.7 مليار ريال لمستفيدي دفعة يونيو
أودع اليوم الأحد برنامج حساب المواطن 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.
وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 163 مليار ريال، منها 2.2 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحاً أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1833 ريالاً.
وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 76%، وبلغ عدد التابعين 8.4 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 678 ألف مستفيد، مشكلين 24% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.