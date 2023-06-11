أرقام من مخصّص "حساب المواطن" المودع اليوم.. 3.7 مليار ريال لمستفيدي دفعة يونيو

وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 76%، وبلغ عدد التابعين 8.4 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 678 ألف مستفيد، مشكلين 24% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.