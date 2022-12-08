"العتيبي" لـ"سبق": زيارة "آل الشيخ" للبحرين تحمل رسائل المملكة ومنهجها الوسطي

أكّد القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في مملكة البحرين صالح بن فلاح العتيبي؛ أن توقيع البرنامج التنفيذي بين وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية؛ يترجم مستوى التنسيق بين البلدين الشقيقين نحو عمل مثمر لخدمة الإسلام ونشر قيمه السمحة، منوهًا إلى الرسائل التي قدمها الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لإيضاح رسالة المملكة تجاه الأشقاء، وما يحقّق الوحدة والاجتماع والألفة وخدمة الإسلام وفق منهج وسطي معتدل.
جاء ذلك في تصريح صحفي لـ"سبق"؛ حيث نوّه إلى الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليًّا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، التي شهدت لقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين بالبحرين، وتوقيع برنامج تنفيذي للعمل المشترك في المجالات الإسلامية.
وأكّد "العتيبي" أن اللقاءات ترجمت العلاقات المتينة والمتميزة بين البلدين اللذين تربطهما روابط متينة وشراكة تاريخية وهدف ومصير مشترك، موضحًا أن التصريحات الرسمية من كبار المسؤولين في الشقيقة البحرين رسمت الرغبة الجادة في تفعيل شراكة لخدمة العمل الإسلامي والتصدّي للغلوّ والتطرف الذي يخالف منهج الإسلام دين الرحمة.
واختتم "العتيبي" تصريحه مؤكدًا أن السعودية والبحرين قلبان في جسد واحد، يحملان همومًا مشتركة، وتربطهما روابط قابعة في جذور التاريخ، سائلًا الله أن يديم على البلدين وقيادتهما مزيدًا من التقدم والازدهار.