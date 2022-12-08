"العتيبي" لـ"سبق": زيارة "آل الشيخ" للبحرين تحمل رسائل المملكة ومنهجها الوسطي

أكّد القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في مملكة البحرين صالح بن فلاح العتيبي؛ أن توقيع البرنامج التنفيذي بين وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية؛ يترجم مستوى التنسيق بين البلدين الشقيقين نحو عمل مثمر لخدمة الإسلام ونشر قيمه السمحة، منوهًا إلى الرسائل التي قدمها الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لإيضاح رسالة المملكة تجاه الأشقاء، وما يحقّق الوحدة والاجتماع والألفة وخدمة الإسلام وفق منهج وسطي معتدل.