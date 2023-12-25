أمانة العاصمة المقدسة تُعيد تأهيل وصيانة ممشى أم المؤمنين زينب الهلالية

وبدأت الأمانة في إعادة تأهيل وصيانة ممشى أم المؤمنين زينب الهلالية بحي الشوقية، حيث يبلغ طوله الإجمالي 1200 مترٍ وعرضه 34 مترًا، ويحتوي على أكثر من 11،000 متر مربع من المسطحات الخضراء و475 شجرة، و 10،000 من الزهور المتنوعة، كما يحتوي على 47 جلسة، وعددٍ كبيرٍ من المجسمات، ومناطق ألعاب الأطفال، وملاعب كرة القدم والسلة، والساحات، والنوافير، بالإضافة إلى 150 موقف سيارة.