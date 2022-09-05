هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تُشارك في المنتدى الأول للمحتوى المحلي

يُذكر أن العمل التشاركي بين هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو) وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية نتج عنه مراجعة أكثر من 1100 منافسة بقيمة تقديرية تجاوزت 100 مليار ريال، تمكّنا من خلاله من تفعيل لوائح هيئة المحتوى المحلي في المنافسات الحكومية، منها: احتساب وزن المحتوى المحلي في التقييم، والعمل على إصدار معايير التقييم المالية للعروض لتكون مرجعًا إلزاميًا يحقق مستهدفات المحتوى المحلي، وتمكين الجهات الحكومية من تفعيل آلية التفضيل السعري للمنتجات الوطنية، مما أسهم في اعتماد مستهدف الحد الأدنى للمحتوى المحلي لأكثر من 160 منافسة بقيمة تتجاوز 38 مليار ريال وبمتوسط مستهدف 40%.