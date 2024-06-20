فيديو.. "النقل" تؤكد العمل على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لمغادرة ضيوف الرحمن

وأدخل القطاع هذا العام تقنيات حديثة لخدمة المستفيدين وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية؛ كاستخدام معدات إعادة تدوير الأسفلت لتسريع أعمال الصيانة والحفاظ على البيئة، مع استخدام موسم لتقنية الدرون لفحص وتقييم شبكة الطرق باستخدام المسح الحراري، وكذلك التوسع في مبادرة تبريد الطرق بمسجد نمرة في عرفات؛ للإسهام في خفض درجة الحرارة.