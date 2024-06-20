فيديو.. "النقل" تؤكد العمل على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لمغادرة ضيوف الرحمن

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، أهمية تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بعد إتمامهم لفريضة الحج لتيسير وصولهم لبلدانهم بسلام.
وخصصت منظومة النقل قرابة 3.5 ملايين مقعد عبر رحلاتها الجوية للحجاج من خلال 7 آلاف رحلة لمرحلتي الوصول والمغادرة عبر 6 مطارات رئيسية مهيأة لخدمة ضيوف الرحمن.
وأدخل القطاع هذا العام تقنيات حديثة لخدمة المستفيدين وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية؛ كاستخدام معدات إعادة تدوير الأسفلت لتسريع أعمال الصيانة والحفاظ على البيئة، مع استخدام موسم لتقنية الدرون لفحص وتقييم شبكة الطرق باستخدام المسح الحراري، وكذلك التوسع في مبادرة تبريد الطرق بمسجد نمرة في عرفات؛ للإسهام في خفض درجة الحرارة.