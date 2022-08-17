"الغذاء والدواء": 27 ألف طلب جديد لمستحضرات دوائية وعشبية وبيطرية

تَلَقّت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أكثر من 27 ألف طلب عبر نظام تسجيل الأدوية الإلكتروني "سدر"، منذ إطلاقه في نسخته الجديدة منتصف 2021م؛ في حين استقبل النظام خلال النصف الأول من عام 2022م، أكثر من 7 آلاف طلب، وسجل قرابة ألف منتج دوائي وعشبي وبيطري، وتجاوز عدد إصدار الشهادات في النظام أكثر من ألف شهادة، وشملت الطلبات تسجيلًا جديدًا، والتجديد والتعديل على بيانات مستحضر مسجل.