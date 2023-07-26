"ننير الأرض".. "ضياء لرعاية المكفوفين" بعسير تنظم قافلة صحية توعوية

انطلقت القافلة من محافظة النماص بمباركة محافظ محافظة النماص سعد بن هياف القرقاح على مدار يومين؛ حيث أقيمت عيادة الكشف الطبي في اليوم الأول وتم الكشف على أكثر من 140 مستفيدًا واعتماد أكثر من 60 عملية لاستباق العمى .