"ننير الأرض".. "ضياء لرعاية المكفوفين" بعسير تنظم قافلة صحية توعوية
أقامت جمعية ضياء لرعاية المكفوفين بعسير، قافلة صحية تحت شعار "نُنير الأرض" التي تهدف إلى تحقيق استقلالية المستفيد وتمكينه في المجتمع، بالتعاون مع جمعية ابتسامة الصحية وجمعية أجيالنا التطوعية ومركز ابن رشد التخصصي للعيون .
انطلقت القافلة من محافظة النماص بمباركة محافظ محافظة النماص سعد بن هياف القرقاح على مدار يومين؛ حيث أقيمت عيادة الكشف الطبي في اليوم الأول وتم الكشف على أكثر من 140 مستفيدًا واعتماد أكثر من 60 عملية لاستباق العمى .
وفي اليوم الثاني أقيم الركن التوعوي بممشى الضباب بالنماص والذي يضم ركنًا للتعريف بالجمعيات المشاركة وأسباب العمى وطرق الوقاية منه، إلى جانب إقامة ركنٍ لتحليل السكري لجميع زوار المعرض والتعريف بأضرار السكري على الإبصار وكيفية الوقاية منه .
وعبّر الزوار والمستفيدون عن شكرهم للجمعيات المشاركة على الدور الذي يقومون به في توعية المجتمع وتثقيفه .
جدير بالذكر أن القافلة تستهدف جميع محافظات منطقة عسير.