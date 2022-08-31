"الأفلام" تناقش مشهد النقد السينمائي في لقاء افتراضي

جاء اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي تنظمها الهيئة للتواصل مع الممارسين والمهتمين؛ للاستماع إلى الآراء ومناقشة التحديات المتعلقة بالقطاع والاستنارة بآراء أهل الاختصاص ودراسة المقترحات التي تسهم في تطوير الحراك السينمائي بالمملكة، خاصة أن الساحة السينمائية تشهد حراكًا يتمثّل في الإنتاج المتزايد للأفلام القصيرة والطويلة التي تُسهم في ترويج المملكة العربية السعودية بصفتها وجهةً جاذبة لصناعة الأفلام، إلى جانب جهود المؤسسات الثقافية في دعم المشهد السينمائي السعودي.