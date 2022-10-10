رابطة العالم الإسلامي تُعزّي تايلاند في ضحايا حادثة إطلاق النار

تقدّمت رابطة العالم الإسلامي بخالص العزاء والمواساة، للملك ماها فاجيرالونجكورن؛ ملك مملكة تايلاند، ورئيس الوزراء الجنرال برايوت تشان أوتشا؛ والشعب التايلاندي الصديق، في ضحايا حادثة إطلاق النار التي وقعت في محافظة نونغ بوا لانفو شمال شرق البلاد، وأدَّت إلى سقوط عددٍ من القتلى والمصابين، معظمهم من الأطفال.
وندَّدَ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى؛ بهذا العمل الإجراميّ المروّع.
وأعرب عن تضامنه التام مع مملكة تايلاند في هذه الفاجعة، ومشاطرة الحكومة والشعب التايلاندي في حزنهم على فقدان مَن توفي، مُتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.