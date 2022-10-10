رابطة العالم الإسلامي تُعزّي تايلاند في ضحايا حادثة إطلاق النار

تقدّمت رابطة العالم الإسلامي بخالص العزاء والمواساة، للملك ماها فاجيرالونجكورن؛ ملك مملكة تايلاند، ورئيس الوزراء الجنرال برايوت تشان أوتشا؛ والشعب التايلاندي الصديق، في ضحايا حادثة إطلاق النار التي وقعت في محافظة نونغ بوا لانفو شمال شرق البلاد، وأدَّت إلى سقوط عددٍ من القتلى والمصابين، معظمهم من الأطفال.