جدة: مراقبة عودة فرص الأمطار على المدينة مطلع الأسبوع القادم

وتكون الظروف الجوية مهيأة لتكاثر السحب والغيوم على ارتفاعات مختلفة وسط البحر الأحمر مع ساعات الفجر والصباح من يوم السبت 23- 12- 2023 مع تدفقها لأجزاء عدة من منطقة مكة المكرمة بما فيها أجزاؤها الساحلية ومحافظة جدة. ويُتوقع أن تكون هذه الأمطار متفاوتة الغزارة ويصحبها حدوث الرعد في بعض الأوقات، وتنشط الرياح السطحية الشمالية الغربية أحيانًا.