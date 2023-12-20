جدة: مراقبة عودة فرص الأمطار على المدينة مطلع الأسبوع القادم

تشير أحدث الخرائط الجوية الناتجة عن ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات بعبور منخفض جوي في طبقات الجو العالية شمال المملكة العربية السعودية مطلعَ الأسبوع؛ وذلك بالتزامن مع امتداد ما يسمى بمنخفض البحر الأحمر وتدفق للرطوبة نحو المنطقة.
وتكون الظروف الجوية مهيأة لتكاثر السحب والغيوم على ارتفاعات مختلفة وسط البحر الأحمر مع ساعات الفجر والصباح من يوم السبت 23- 12- 2023 مع تدفقها لأجزاء عدة من منطقة مكة المكرمة بما فيها أجزاؤها الساحلية ومحافظة جدة. ويُتوقع أن تكون هذه الأمطار متفاوتة الغزارة ويصحبها حدوث الرعد في بعض الأوقات، وتنشط الرياح السطحية الشمالية الغربية أحيانًا.
وبالتزامن مع ذلك، يُتوقع أن تتأثر أجزاء مختلفة من غرب ووسط وشرق المملكة بالحالة الجوية المطرية، بما فيها أجزاء متفرقة من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وحائل والقصيم وشمال الرياض وشمال المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى أجزاء من شرق منطقة الحدود الشمالية وجنوب منطقة تبوك.