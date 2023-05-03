11 منطقة بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة ورياح وأتربة مع شبه انعدام في الرؤية

وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.

ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.