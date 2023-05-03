11 منطقة بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة ورياح وأتربة مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقع خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل ونجران والشرقية والشمالية وجازان والرياض والقصيم وعسير والباحة).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً على الحرث والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة القصيم أتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والعمار والشماسية والمذنب والفوارة والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد محافظات المنطقة أمطارًا متوسطة حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف والسليل ووادي الدواسر والرين والقويعية، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمجمعة وحريملاء وحوطة بني تميم ومرات وضرماء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس. وكذلك تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على العرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس، وتشهد الربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب أمطارًا غزيرة وسيولاً حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة نجران رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية على محافظة شرورة حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.