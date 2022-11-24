تجهيز مهبط الطائرات العمودية في سلوى لنقل الحالات الإسعافية في كأس العالم

ويحرص تجمع الشرقية الصحي على الاستفادة من جميع الوسائل المتاحة للتعامل مع الحالات المرضية التي تستدعي حالتها الصحية نقلها إلى المستشفيات، والتي تتوفر فيها الخدمات الطبية المتقدمة للتعامل مع الحالة بالاستفادة من طائرات الإخلاء الطبي.