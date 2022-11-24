تجهيز مهبط الطائرات العمودية في سلوى لنقل الحالات الإسعافية في كأس العالم

أنهى تجمع الشرقية الصحي -ممثلًا في مستشفى سلوى العام- بالتعاون مع أمانة محافظة الأحساء -ممثلة في بلدية سلوى- تجهيز مهبط الطائرات العمودية بالقرب من المستشفى.
وجهز المستشفى مهبط الطائرات التي تقوم بإخلاء الحالات من سلوى والبطحاء.
ويسعى التجمع إلى تقديم الخدمات الطبية الطارئة من خلال نقل الحالات المريضة بشكل سريع إلى المستشفيات ذات التخصصات المطلوبة؛ وخاصة: (حالات السكتات الدماغية، والجلطات القلبية، وحالات الإصابات، وحالات العناية المركزة الخطرة، والتي تحتاج إلى التدخل الطبي السريع).
ويُسهم الإسعاف الجوي في نقل الطاقم الطبي بين المنشآت الطبية بالتعاون مع طيران الأمن.
ويحرص تجمع الشرقية الصحي على الاستفادة من جميع الوسائل المتاحة للتعامل مع الحالات المرضية التي تستدعي حالتها الصحية نقلها إلى المستشفيات، والتي تتوفر فيها الخدمات الطبية المتقدمة للتعامل مع الحالة بالاستفادة من طائرات الإخلاء الطبي.