بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.. سفارة المملكة في تونس تقيم حفل استقبال

وقال السفير "الصقر" في كلمته بهذه المناسبة: إن يومَ التأسيس مناسبةٌ مهمة وغالية على قلوب الشعب السعودي؛ حيث يتذكر فيها تاريخ تأسيس الدولة السعودية وبداية مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار في المنطقة، ومن خلال الاحتفال بهذا اليوم، يعبر الشعب السعودي عن فخره واعتزازه بتاريخ بلاده وعلى جهود أسلافه في بناء وتأسيس دولته.