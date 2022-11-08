"آل الشيخ" يستعرض جوائز "الإسلامية" بمجال التحول الرقمي في معرض "جايتكس" بدبي

استعرض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الجوائز الثلاثة التي حققتها الوزارة في مجال التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي على هامش معرض جايتكس 2022م، وحفل تكريم الفائزين بجوائز التحول الرقمي من مجلة إنسايت الشرق الأوسط في فئة التقنيات الناشئة.
جاء ذلك خلال استقباله وكيل الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم، وعددًا من المسؤولين بالوكالة بمكتبه بالوزارة اليوم، حيث استمع "آل الشيخ" لشرح موجز عن الجوائز التي نالتها الوزارة لمشروع "التعليم الافتراضي ثلاثي الأبعاد متعدد اللغات للحج والعمرة".
ففي مجال القيادة، جاءت الجائزتان العالميتان اللتين حققتهما الوزارة في فئة الإنجازات الاستثنائية بمعرض جيتكس دبي 2022، الأولى في مجال البرامج والتطبيقات والخدمات الإلكترونية، من خلال المشاركة بمشروع التعليم الافتراضي ثلاثي الأبعاد متعدد اللغات للحج والعمرة.
أما الجائزة الثانية ففي فئة القيادة في مجال التحول الرقمي "جوائز الإنجاز الشخصي" فازت بها الوزارة ممثلةً بوكيلة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم، فيما جاءت الجائزة الثالثة من مجلة إنسايت الشرق الأوسط في فئة التقنيات الناشئة.
وخلال اللقاء نوه الوزير "آل الشيخ" بالجهود التي تقدمها وكالة التخطيط والتحول الرقمي في تنفذ المشاريع التقنية التي تواكب رؤية المملكة 2030 لتحقيق أفضل الممارسات في المجالات التقنية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات المقدمة ضمن اختصاصات الوزارة وأهدافها العامة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهد لتقديم مشاريع جديدة توازي حجم الدعم الكبير الذي تلقاه الوزارة من القيادة الرشيدة.
من جانبها، أكدت وكيلة الوزارة أن ما تحقق من جوائز عالمية ومحلية لمشاريع الوزارة التقنية تأتي بفضل الدعم والمتابعة من الوزير "آل الشيخ" الذي يقف خلف النجاحات والأعمال التي تقدمها الوزارة لتحقيق رسالتها وأهدافها العامة بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.