"آل الشيخ" يستعرض جوائز "الإسلامية" بمجال التحول الرقمي في معرض "جايتكس" بدبي

جاء ذلك خلال استقباله وكيل الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم، وعددًا من المسؤولين بالوكالة بمكتبه بالوزارة اليوم، حيث استمع "آل الشيخ" لشرح موجز عن الجوائز التي نالتها الوزارة لمشروع "التعليم الافتراضي ثلاثي الأبعاد متعدد اللغات للحج والعمرة".