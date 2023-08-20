"سدايا" تتيح التسجيل في 12 معسكرًا لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي T5

أعلنت اليوم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" فتح باب التسجيل في المرحلة الأولى من معسكرات سدايا (علوم البيانات والذكاء الاصطناعي T5)، التي تقام حضوريًّا بالرياض خلال المدة من 17 سبتمبر إلى منتصف ديسمبر 2023م، بواقع 12 معسكرًا لتدريب أكثر من 240 من الكوادر الشابة الوطنية في تخصصات التقنية عبر مسارات تعليمية متنوعة، تهدف إلى تزويدهم بالمعارف التي تسهم في بناء وتطوير حلول وتطبيقات في مجالَيْ البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتشمل موضوعات المعسكرات: استخراج البيانات وتحليلها، تعلم الآلة، معالجة اللغات الطبيعية، رؤية الحاسوب، التحليل التنبُّئي، البيانات الضخمة والأخلاقيات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي. وتستهدف حديثي التخرج من حَمَلة البكالوريوس والدبلوم في التخصصات التقنية، ومَن لديه إلمام بالبرمجة من المتخصصين بالتقنية وغير المتخصصين، بما لا يزيد على خمس سنوات من الممارسة بغية تطويرهم في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، وصناعة كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التطور السريع في مختلف مجالات هذه التقنيات المتقدمة، وتأهيلهم علميًّا للحصول على شهادات احترافية في المجال.
ويمكن للراغبين في الالتحاق بهذه المعسكرات زيارة الرابط الآتي: https://sdaia.academy/t5-bootcamp.