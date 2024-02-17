موجز "سبق" الأسبوعي: الموافقة على نظام "حماية المبلغين".. والنتائج الفعلية للميزانية.. ومكة تشهد عقاب هؤلاء

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سباقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.
وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، كان أبرزها إعلان وزارة المالية النتائج الفعلية لميزانية 2023، فيما شهدت مكة تطبيق حكم القتل بحق اثنين من الجناة؛ أقدما على ارتكاب جريمة مهددة للأمن الوطني.
ومن بين الأحداث التي شهدها الأسبوع موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وكذلك إعلان رئيس هيئة الترفيه إنشاء صندوقBig Time الاستثماري، الذي سيُخصَّص لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام.
كما أصدرت لجنة الاحتراف عددًا من القرارات بحق 6 من لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بعد تخاذلهم عن تمثيل المنتخب خلال استعداده للاشتراك في بطولة كأس آسيا.
وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:
أصدرت وزارة المالية النتائج الفعلية للميزانية لعام 2023 كاشفة أن إجمالي الإيرادات الفعلية لميزانية الدولة 2023 بلغ 1.212 تريليون ريال.
وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، كما وافق على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة.
وأكد المجلس في جلسته أنه يجوز أن يكون أي من أعضاء مجلس هيئة السوق المالية عضوًا في مجالس إدارة الأجهزة الحكومية بما لا يتجاوز عضويتين.
نفَّذت وزارة الداخلية حكم القتل بحق اثنين من الجناة في مكة المكرمة؛ كانا قد أقدما على ارتكاب جريمة مهددة للأمن الوطني، تمثلت في اشتراكهما في تكوين خلية إرهابية، تستهدف قتل رجال الأمن، والعمل على تجنيد عناصر، وتوفير تمويل مالي، ووكر لتنفيذ مخططات الخلية الإجرامية؛ ما نتج منه استشهاد أحد رجال الأمن.
أصدرت لجنة الاحتراف عددًا من القرارات بحق 6 من لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بعد تخاذلهم عن تمثيل المنتخب خلال استعداده للاشتراك في بطولة كأس آسيا.
تواصلت التبرعات السعودية الشعبية إلى غزة، ووصل مجموع التبرعات التي جمعتها منصة "ساهم" ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى 627,753,897 ريالاً حتى الآن. وبلغ إجمالي عدد المتبرعين المشاركين في الحملة حتى الآن 1,726,755 متبرعًا.
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه (GEA)، المستشار تركي آل الشيخ، إنشاء صندوق Big Time الاستثماري، الذي سيُخصص لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، التي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي.
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح 200 متبرع ومتبرعة من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛ وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية.
عاودت الثلوج أمس، وللمرة الثانية خلال شهر فبراير الجاري، تساقطها على جبال اللوز شمال غرب مدينة تبوك، تزامنًا مع الحالة المناخية التي سادها الدفء هذا العام على غير العادة، وأدت إلى تأخُّر تساقُط الثلوج على "اللوز" لأكثر من شهرين مقارنة بالعام الماضي 2023م.
حطت الطائرة الإغاثية السعودية السادسة التي يُسيِّرها مركز الملك سلمان للإغاثة بمطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية، فيما غادرت السابعة نحو وجهتها ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.