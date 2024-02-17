موجز "سبق" الأسبوعي: الموافقة على نظام "حماية المبلغين".. والنتائج الفعلية للميزانية.. ومكة تشهد عقاب هؤلاء

عاودت الثلوج أمس، وللمرة الثانية خلال شهر فبراير الجاري، تساقطها على جبال اللوز شمال غرب مدينة تبوك، تزامنًا مع الحالة المناخية التي سادها الدفء هذا العام على غير العادة، وأدت إلى تأخُّر تساقُط الثلوج على "اللوز" لأكثر من شهرين مقارنة بالعام الماضي 2023م.