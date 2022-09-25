أمير تبوك يثني على تفاعل أهالي المنطقة في احتفالات اليوم الوطني 92

وقال في تصريح صحفي: "هذا ما اعتدناه من أهالي المنطقة، وكل من ينتمي لهذا الوطن الغالي في هذه المناسبة الغالية، والتي جسّدت مشاعر الحب والولاء والانتماء غير المستغربة للوطن وقيادته الحكيمة في اليوم الوطني لتوحيد بلادنا على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله".