"الهلال الأحمر" يُباشر أكثر من 32 ألف حالة بمكة خلال أبريل الماضي

ونوّهت الهيئة إلى أنه في حال وجود حالة إسعافية، المبادرة بطلب الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال بالرقم "997"، أو عن طريق تطبيق "أسعفني" والذي يدعم خصائص متنوعة بلغات مختلفة، وأيضًا لطالبي الخدمة من ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم؛ إذ يوفر لهم خدمة المراسلة الفورية.