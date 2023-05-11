"الهلال الأحمر" يُباشر أكثر من 32 ألف حالة بمكة خلال أبريل الماضي

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي، عن تسجيل 32532 حالة، باشرتها الفرق الإسعافية بمنطقة مكة المكرمة، خلال أبريل الماضي.
وذكرت الهيئة، اليوم الخميس، أن الحالات تنوعت ما بين مَرَضية وحوادث مرورية، وقد تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية عبر كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة؛ لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.
كما أعلنت أن الحالات المنقولة عن طريق فرقها الإسعافية بعد مباشرتها، بلغ عددها 18150 حالة إسعافية للمنشآت الطبية لإكمال العلاج اللازم.
ونوّهت الهيئة إلى أنه في حال وجود حالة إسعافية، المبادرة بطلب الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال بالرقم "997"، أو عن طريق تطبيق "أسعفني" والذي يدعم خصائص متنوعة بلغات مختلفة، وأيضًا لطالبي الخدمة من ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم؛ إذ يوفر لهم خدمة المراسلة الفورية.