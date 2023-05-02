دوريات الأمن بالجوف تقبض على 11 مروج مخدرات في سكاكا

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، يمكن الاتصال بالأرقام (911) في مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.