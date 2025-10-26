جامعة بيشة تنعى 4 طالبات توفين في حادث مروري مروّع على طريق خميس مشيط

نعت جامعة بيشة ببالغ الحزن والأسى أربعًا من طالباتها اللاتي توفين صباح اليوم إثر حادث مروري أليم وقع على طريق بيشة – خميس مشيط، أثناء توجههن إلى مقر الجامعة، فيما أُصيبت طالبة خامسة بإصابة بليغة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأعربت الجامعة في بيان رسمي عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الطالبات، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمدهن بواسع رحمته ويسكنهن فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابة بالشفاء العاجل.
وكشفت مصادر "سبق" أن الطالبات المتوفيات والمصابة ينتمين لمحافظتَي خميس مشيط وأحد رفيدة، وكان يُعرف عنهن التزامهن بالحضور اليومي رغم المسافات الطويلة التي يقطعنها من أجل الانتظام في المحاضرات، في وقت تتصاعد فيه المطالبات بمراجعة نظام القبول الموحد وآليات التوزيع الجغرافي في الجامعات.
وأضافت المصادر أن سائق المركبة التي كانت تقل الطالبات، وهو من جنسية آسيوية، أُصيب في الحادث وتم نقله إلى المستشفى، فيما باشرت الجهات الأمنية والمرورية موقع الحادث لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتفاعل عدد من أهالي المنطقة ومستخدمي المنصات الاجتماعية مع الحادث الأليم، داعين بالرحمة للطالبات وبالشفاء للمصابة، ومؤكدين أهمية إيجاد حلول نقل آمنة للطالبات وتيسير فرص الدراسة في مقار أقرب لمقرات سكنهن.