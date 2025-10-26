جامعة بيشة تنعى 4 طالبات توفين في حادث مروري مروّع على طريق خميس مشيط

وكشفت مصادر "سبق" أن الطالبات المتوفيات والمصابة ينتمين لمحافظتَي خميس مشيط وأحد رفيدة، وكان يُعرف عنهن التزامهن بالحضور اليومي رغم المسافات الطويلة التي يقطعنها من أجل الانتظام في المحاضرات، في وقت تتصاعد فيه المطالبات بمراجعة نظام القبول الموحد وآليات التوزيع الجغرافي في الجامعات.