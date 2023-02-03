تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عن سمو ولي العهد..أمير الرياض يحضر حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وكشف عن ارتفاع مجموع الإبل المشاركةِ من أربعة وعشرين ألفاً في النسخة السادسة الى خمسة وثلاثين ألفاً في النسخة السابعة كما ارتفعَ عددُ المشاركينَ من 1900 "ألفٍ وتسعِ مئةِ" مشاركٍ في النسخةِ السادسة إلى 2200 "ألفينِ ومئتي" مشاركٍ في النسخةِ السابعة وارتفع مجموعُ الإبلِ المشاركةِ من أربعةٍ وعشرين ألفاً في النسخة السادسة الى خمسةٍ وثلاثين ألفاً في النسخة السابعة.وأشار إلى تظافرِ الجهودِ ودقةِ تحديدِ الأهدافِ ليصبحُ هذا الموروثُ الأصيلُ أحدَ أهمِ مكوناتِ القوةِ الناعمةِ والتي تصدرُهَا المملكةُ لكلِ دولِ العالمِ و هدف نادي الإبل في تحويلَ القطاعِ إلى منظومةٍ اقتصاديةٍ متكاملةٍ ينتفعُ بها أبناءُ هذا البلدِ الكريمِ وحتى على مستوى العالم.