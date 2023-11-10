ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي على هامش انعقاد القمة السعودية-الإفريقية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، أبي أحمد علي، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية، وذلك على هامش انعقاد القمة السعودية-الإفريقية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وفُرص التعاون المشترك في مختلف المجالات.
حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.