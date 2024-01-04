بالحركات اللطيفة والتصرُّفات الذكية.. هكذا تبهر الدلافينُ زوارَ "بوليفارد وورلد"

وتأتي التجربة التي تُقام في منطقة "The Planet" إحدى المناطق الفرعية لـ"بوليفارد وورلد"، من خلال عرضين؛ الأول ينطلق في الساعة "5:30"، والثاني في تمام الساعة "8:30"، وتصل مدة كل عرض إلى نحو "50" دقيقة؛ حيث يتّسع المكان لأكثر من "1,500" شخص في اليوم الواحد، وقد خصّص ضمن التجربة متجر خاص للهدايا.