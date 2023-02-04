المملكة تشارك في التنافس وتحكيم المسابقة العالمية "29" لحفظ القرآن بمصر

تشارك المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفعاليات المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، التي انطلقت اليوم بجمهورية مصر العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبتنظيم من وزارة الأوقاف المصرية ومشاركة 58 دولة حول العالم.