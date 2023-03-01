وزير الدفاع يوقِّع مع نظيره البريطاني إعلانَ نوايا لمشاركة المملكة في "القدرات الجوية المستقبلية"

حضر اللقاءَ وتوقيعَ الإعلان من الجانب السعودي: مساعدُ وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والرئيس التنفيذي للبرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي اللواء الطيار الركن عبدالله بن محمد الربيعة، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة اللواء الطيار الركن رياض بن محمد أبو عباة.