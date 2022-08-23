أمير الشرقية يرعى فعاليات "المؤتمر الدولي العاشر للأمن الصناعي"

تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، أمير المنطقة الشرقية، تنظم الجمعية الدولية للأمن الصناعي في الشرق الأوسط "المؤتمر الدولي العاشر للجمعية الدولية للأمن الصناعي" خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر 2022، في قاعة الظهران إكسبو، تحت عنوان "الأمن، ممكن للنمو الاقتصادي".
تهدف الجمعية من خلال استضافة المؤتمر إلى تعزيز المرونة الأمنية عن طريق استقطاب التقنيات والخبرات الإقليمية والعالمية، وحماية المرافق الحساسة، والرقمنة الأمنية، وتوطين الصناعات والقطاعات الخدمية الأمنية وتمكين المرأة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، بالتعاون والتنسيق مع شركائها المحليين والدوليين، وبرعاية شركة أرامكو وعدد من الشركات الكبرى، وبمشاركة وزارة الداخلية والعديد من الدول الخليجية والعربية والعالمية.
ويعقد معرض مصاحب للمؤتمر خلال أيامه الأربعة، كما سيتم استقطاب المتخصصين في المجال، وتوفير برامج تدريبية أمنية متخصصة، فيما يضم المعرض أكبر الشركات السعودية والعالمية، للمساهمة في تعزيز تطبيق التعليمات وأنظمة الأمن والسلامة التي من شأنها المحافظة على سلامة الأفراد والمنشآت على حد سواء.