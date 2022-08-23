أمير الشرقية يرعى فعاليات "المؤتمر الدولي العاشر للأمن الصناعي"

تهدف الجمعية من خلال استضافة المؤتمر إلى تعزيز المرونة الأمنية عن طريق استقطاب التقنيات والخبرات الإقليمية والعالمية، وحماية المرافق الحساسة، والرقمنة الأمنية، وتوطين الصناعات والقطاعات الخدمية الأمنية وتمكين المرأة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، بالتعاون والتنسيق مع شركائها المحليين والدوليين، وبرعاية شركة أرامكو وعدد من الشركات الكبرى، وبمشاركة وزارة الداخلية والعديد من الدول الخليجية والعربية والعالمية.