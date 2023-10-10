فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع الوزاري الخليجي – الأوروبي 27

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك في عاصمة سلطنة عُمان الشقيقة مسقط.