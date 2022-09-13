كيف توظف "الذكاء الاصطناعي" في بناء مدن ذكية.. هنا "نيوم" وقمة عالمية

واستثمرت السعودية الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان ويظهر ذلك جليًا في بناء مدن ذكية إدراكية من خلال مشروع "نيوم" وهو واحدٌ من أهم المشروعات الرئيسة ضمن رؤية المملكة 2030، إذ تسعى "نيوم" إلى تقديم نموذج عالمي فريد يحقق الاستدامة، ومثالية العيش في تناغم مع الطبيعة بالاعتماد على التقنيات الرقمية المتقدمة.