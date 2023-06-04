المغرب... مغادرة ثاني رحلات مبادرة" طريق مكة" وسط تضافر جهود الكوادر الوطنية

تتضافر جهود الكوادر الوطنية على خدمة الحجاج المستفيدين من "مبادرة طريق مكة" في المملكة المغربية، حيث غادرت اليوم ثاني رحلات "المبادرة " إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ، التي تعمل عليها وزارة الداخلية