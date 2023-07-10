محليات

"مكافحة المخدرات" تُطيح بشخصين بعسير لترويجهما 39.6 كجم حشيش

"مكافحة المخدرات" تُطيح بشخصين بعسير لترويجهما 39.6 كجم حشيش

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنيْن بمنطقة عسير؛ لترويجهما (39.6) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وضُبِطَ بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة حية.

وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتُهيب الجهات الأمنية بالجميع، الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

عسير
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
مادة الحشيش المخدر

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