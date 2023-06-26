شاهد.. شعار "وفاء لفداء" يقود قوافل الحج لأسر شهداء الواجب

تستضيف وزارة الداخلية عددًا من أسر شهداء الواجب لأداء مناسك حج هذا العام 1444هـ، تحت شعار "وفاء لفداء"، وذلك جريًا على العادة من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
وقال العميد حسين بن عبدالله الراشد، مدير الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين بوزارة الداخلية: وزارة الداخلية باستضافة الشهداء لأداء حج هذا العام بإشراف ومتابعة من عند عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية.
وأضاف: تقوم وكالة الوزارة للشؤون العسكرية بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية المختلفة لتيسير أداء مناسك الحج لأسر الشهداء.
وعبّر عدد من ذوي أسر الشهداء عن شكرهم وامتنانهم لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ووزير الداخلية على الرعاية والاهتمام.
يشار إلى أن "سناب وزارة الداخلية" نشر عبر حسابه الرسمي مقاطع لتوديع أسر شهداء الواجب أثناء توجههم إلى مكة المكرمة لأشداء فريضة الحج.