شاهد.. شعار "وفاء لفداء" يقود قوافل الحج لأسر شهداء الواجب

تستضيف وزارة الداخلية عددًا من أسر شهداء الواجب لأداء مناسك حج هذا العام 1444هـ، تحت شعار "وفاء لفداء"، وذلك جريًا على العادة من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.