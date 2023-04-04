"طيبة الطيبة" تشهد يوم الــ 18 من رمضان انطلاق مزاد ثمار المدينة الثالث

تحت شعار خيارات استثمارية متنوعة .. أعلنت شركة إتقان العقارية موعد انطلاق المزاد العلني الإلكتروني لمزاد "ثمار المدينة 3" الذي تنفذه لبيع خمسة عقارات بالمدينة المنوّرة "تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)" وبقرارٍ من محكمة التنفيذ، وذلك في الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم 18 من شهر رمضان المبارك لعام 1444 هـ، الموافق 9 إبريل لعام 2023م، ويغلق المزاد في الساعة الواحدة والنصف منتصف الليل يوم 21 رمضان الموافق 12 إبريل 2023م.
كما سيتم المزاد عبر منصة الدال للمزادات العقارية، ويبث على الهواء مباشرة بقناة إتقان على اليوتيوب من مقر استوديو شركة موجات، وتعد العقارات المعروضة فرصة سانحة للمستثمرين في طيبة الطيبة التي تشهد تسارعًا مطردًا في النمو بالسوق العقاري.
وأوضحت "إتقان العقارية"، أن العقارات المعروضة هي: عمارة حي المغيسلة المطلة على طريق قباء ودرب السنة التجارية السكنية، ومبنى تحت الإنشاء في محافظة الحناكية، وأرض مسورة بحي السمحان القريب للمسجد النبوي، والأرض المميزة في آبيار الماشي المطلة على طريق المدينة مكة السريع، وشقة سكنية بحي وزارة الدفاع، مشيرة إلى أن العقارات المعروضة هي أراضٍ متعددة الاستخدامات "سكني وتجاري وعمائر تجارية وسكنية" في مواقع إستراتيجية ونادرة وقريبة من الحرم النبوي وبعضها داخل بحدوده.
وبيّنت "إتقان العقارية" أن مما يميز المدينة المنوّرة ما تشهده السوق العقارية من نموٍ ملحوظ وتسارعٍ مطرد في سائر جوانبه المختلفة الاستثمارية والتطوير والتسويق العقاري عمومًا، حيث تتوسع فيها الخدمات كمًا ونوعًا لاعتبارات المكان الذي جعل منها مزارًا لكل مَن يشده الشوق لمدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واعتبارات الزمان والنقلة التي يشهدها قطاع السياحة الدينية في ضوء مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ودعت شركة إتقان العقارية في ختام بيانها الصحفي، المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الشراء والمزايدة في "ثمار المدينة 3"، إلى المبادرة في تطبيق كل الشروط المدرجة في حسابات الشركة الرسمية قبل بدء موعد المزاد الإلكتروني؛ كما يمكن التواصل والاستفسار مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم"920001019"، أو عبر الجوّال "0596557777"، أو الجوّال "0539648888"، سائلة الله للجميع التوفيق.