"طيبة الطيبة" تشهد يوم الــ 18 من رمضان انطلاق مزاد ثمار المدينة الثالث

وأوضحت "إتقان العقارية"، أن العقارات المعروضة هي: عمارة حي المغيسلة المطلة على طريق قباء ودرب السنة التجارية السكنية، ومبنى تحت الإنشاء في محافظة الحناكية، وأرض مسورة بحي السمحان القريب للمسجد النبوي، والأرض المميزة في آبيار الماشي المطلة على طريق المدينة مكة السريع، وشقة سكنية بحي وزارة الدفاع، مشيرة إلى أن العقارات المعروضة هي أراضٍ متعددة الاستخدامات "سكني وتجاري وعمائر تجارية وسكنية" في مواقع إستراتيجية ونادرة وقريبة من الحرم النبوي وبعضها داخل بحدوده.